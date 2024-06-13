«Реал» может подписать топ-игрока из АПЛ

«Реал» изучает возможности усиления своего состава. Как сообщает аргентинский филиал ESPN, на радаре мадридского топ-клуба оказался защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро. Лондонцы предпочли бы сохранить 26-летнего футболиста в своих рядах, но при поступлении заманчивого предложения трансфер возможен.

Кристиан Ромеро выступает за «Тоттенхэм» с начала сезона 2021/2022. С тех пор аргентинец провёл 98 матчей, в которых забил шесть голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ромеро в 60 миллионов евро.

Отметим, что в конце 2022 года Кристиан Ромеро стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.