Середняк АПЛ, «Вулверхэмптон» потратил 12,7 млн фунтов (что около 15 млн евро по нынешнему курсу) на вингера «Браги» Родриго Гомеша. Об этом пишет телеграм-канал «Английский акцент».

О переходе игрока также официально сообщила и пресс-служба «волков». Контракт с 20-летним игроком рассчитан на пять лет.

Отмечается, что молодой португалец – универсал, может сыграть как на правом, так и левом флангах полузащиты, а также справа в линии обороны. Минувший сезон футболист провёл в аренде в «Эшториле».

«Вулверхэмптон» по итогу прошедшего сезона заблаговременно сохранил место в АПЛ, заняв 14 место таблицы с 46 очками.