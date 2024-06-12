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Коутиньо договорился о расторжении контракта с «Астон Виллой»

12 Июня 2024 • 20:39 Комментировать

Бразильский полузащитник Фелипе Коутиньо договорился о расторжении контракта с бирмингемской «Астон Виллой». Новостью в соцсети делится инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт между бразильцем и «Виллой» должен был закончиться не в этом году, однако стороны, пишет Романо, договорились расторгнуть соглашение раньше. Одним из вариантов продолжения карьеры для Фелипе является возвращение в Бразилию – в клуб «Васко да Гама».

Отметим, что сезон минувший Фелипе провёл на Ближнем Востоке в Катаре, выступая за местный клуб «Аль-Духаиль». Он провёл 22 матча за клуб, забил семь голов и оформил три ассиста.

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Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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