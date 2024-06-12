Коутиньо договорился о расторжении контракта с «Астон Виллой»

Бразильский полузащитник Фелипе Коутиньо договорился о расторжении контракта с бирмингемской «Астон Виллой». Новостью в соцсети делится инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт между бразильцем и «Виллой» должен был закончиться не в этом году, однако стороны, пишет Романо, договорились расторгнуть соглашение раньше. Одним из вариантов продолжения карьеры для Фелипе является возвращение в Бразилию – в клуб «Васко да Гама».

Отметим, что сезон минувший Фелипе провёл на Ближнем Востоке в Катаре, выступая за местный клуб «Аль-Духаиль». Он провёл 22 матча за клуб, забил семь голов и оформил три ассиста.