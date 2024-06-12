Стало известно, сколько денег у «Манчестер Юнайтед» есть на трансферы

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Daily Mail, у «красных дьяволов» есть 50 миллионов фунтов на летние трансферы. Если перевести в евро, то получается чуть меньше 60 миллионов.

В то же время отмечается, что трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» может быть увеличен, если клуб сможет заработать на продажах двух форвардов. Речь идёт о Джедоне Санчо и Мэйсоне Гринвуде. В сезоне 2023/2024 эти игроки выступали в арендах за дортмундскую «Боруссию» и «Хетафе» соответственно.

24-летний Санчо оценивается в 30 миллионов евро, а 22-летний Гринвуд – в 25 миллионов евро.