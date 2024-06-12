«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с шестью тренерами – известны все имена

«Манчестер Юнайтед» решил не менять Эрика тен Хага – нидерландец продолжит тренировать команду в следующем сезоне. При этом «красные дьяволы» до принятия итогового решения провели переговоры с шестью специалистами. Этот список выглядит так:

Киран Маккенна, Роберто де Дзерби, Томас Франк, Марку Силва, Маурисио Почеттино, Томас Тухель.

Кроме того, на ранних стадиях «Манчестер Юнайтед» рассматривал кандидатуры Роберто Мартинеса и Рубена Аморима. Но до переговоров с этими специалистами дело не дошло.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в конце мая выиграл Кубок Англии, благодаря чему пробился в Лигу Европы.