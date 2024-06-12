Рэшфорд потратил больше 400 тысяч рублей в баре

Маркус Рэшфорд провёл не лучший сезон и, как следствие, не попал в заявку сборной Англии на чемпионат Европы. Футболист «Манчестер Юнайтед» не замкнулся в себе, а решил в полной мере наслаждаться отпуском.

Как сообщает Daily Mail, Рэшфорда заметили на вечеринке на пляжном баре в Каннах. Это заведение часто посещают знаменитости. Рэшфорд по итогам вечера оплатил счёт примерно на 3700 фунтов (около 425 тысяч рублей). Правда, футболист «Манчестер Юнайтед» был не один, а с 12 друзьями.

А тем временем сборная Англии без Рэшфорда готовится к первой игре на Евро-2024 против Сербии. Команды сыграют уже 16 июня.