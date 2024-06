Назван лучший трансфер «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

На страницах Four Four Two был опубликован рейтинг трансферов, которые совершил «Манчестер Юнайтед» во времена работы Эрика тен Хага. Нидерландец, как известно, отработал на посту главного тренера «красных дьяволов» уже два сезона.

Первое место в этом рейтинге занимает защитник Лисандро Мартинес. Вторая позиция у форварда Расмуса Хёйлунна, а тройку замкнул опытный полузащитник Каземиро.

На четвёртой позиции вратарь Андре Онана, а пятым идёт хавбек Кристиан Эриксен.

На обратной стороне рейтинга, на 16-й строчке, располагается атакующий полузащитник Мэйсон Маунт.