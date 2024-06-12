Назван человек, который сильнее всего хотел сохранить тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» решил довериться Эрику тен Хагу, который уже два года тренирует команду. После анализа ситуации «красные дьяволы» приняли решение не увольнять нидерландца со своей должности.

Как стало известно The Times, человеком, который больше всего хотел сохранить Эрика тен Хага на тренерском мостике, был сэр Дэйв Брэйлсфорд. Он входит в спортивную группу INEOS, которой принадлежит часть акций «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» прошлый чемпионат Англии завершил лишь на восьмой позиции в турнирной таблице. При этом «красные дьяволы» смогли выиграть национальный кубок.