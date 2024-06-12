Назван тренер, с которым связывался «Манчестер Юнайтед» ещё до финала Кубка Англии

Эрик тен Хаг продолжит работу с «Манчестер Юнайтед» - английский клуб решил не увольнять нидерландского тренера. В то же время в прессе теперь появляется информация о том, какие варианты рассматривали руководители «красных дьяволов».

Как сообщает на своих страницах The Athletic, ещё за два дня до финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с тренером «Фулхэма» Марку Силвой.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» смог обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счётом 2:1. Завоевание трофея наверняка повлияло на мнение руководителей «красных дьяволов» о тен Хаге.