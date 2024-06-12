«Арсенал» завершает оформление трансфера вратаря

В сезоне 2023/2024 Давид Райя выступал за «Арсенал» на правах аренды. Теперь лондонский клуб завершает оформление документов по полноценному трансферу 28-летнего Райи. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Всего за «Арсенал» Райя провёл 41 официальный матч, в которых пропустил 31 гол. Команда Микеля Артеты, как известно, финишировала на второй позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Ожидается, что за выкуп Давида Райи «Арсенал» заплатит «Брентфорду» 27 миллионов фунтов (почти 32 миллиона евро по текущему курсу).