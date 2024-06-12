Тренеру «Баварии» Компани нравится защитник «Челси»

«Бавария» работает над усилением оборонительной линии команды в летнее трансферное окно. Как сообщает немецкий Sky, мюнхенский гранд поддерживает контакты с защитником «Челси» Леви Колвиллом и его представителями. Отмечается, что тренер «Баварии» Венсан Компани высоко оценивает 21-летнего футболиста.

В то же время отмечается, что предпочтительным кандидатом для «Баварии» является защитник «Байера» Джонатан Та. Однако о переходе этого футболиста мюнхенцы пока что не договорились.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Джонатана Та в 30 миллионов евро, а 21-летнего Леви Колвилла – в 50 миллионов евро.