Полузащитник Танги Ндомбеле покидает «Тоттенхэм». Лондонский клуб официально объявил о договорённости с 27-летним футболистом по расторжению контракта. Ндомбеле станет свободным агентом после 30 июня.

В пресс-релизе «Тоттенхэм» пожелал Ндомбеле всего наилучшего в будущей карьере.

Как известно, в сезоне 2023/2024 Танги Ндомбеле выступал на правах аренды за «Галатасарай». В 26 официальных матчах за турецкую команду французский опорный полузащитник записал на свой счёт один голевой пас на партнёра.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Ндомбеле в 8 миллионов евро.