«Ливерпуль» нацелился на топ-игрока из «Байера»

«Ливерпуль» строит планы по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает спортивный раздел Bild, мерсисайдцы тоже участвуют в гонке за Жереми Фримпонгом из «Байера».

Фримпонг способен действовать по всему правому флангу – от обороны до атаки. Интерес «Ливерпуля» к этому футболисту несколько удивляет, ведь у мерсисайдцев на правом фланге есть Трент Александер-Арнольд, который тоже способен работать по всей бровке. Впрочем, Трент может играть и в средней части поля, что он демонстрирует в сборной Англии.

В контракте 23-летнего Фримпонга с «Байером» прописан пункт о выкупе за 40 миллионов евро.