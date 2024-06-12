Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага

Эрик тен Хаг не будет уволен – «Манчестер Юнайтед» решил оставить нидерландца на тренерском мостике. Как стало известно The Telegraph, футболисты команды в большинстве своём удивились решению клуба сохранить тен Хага на должности. Многие игроки «красных дьяволов» были уверены в том, что нидерландского специалиста ждёт увольнение.

В то же время отмечается, что большинство футболистов «Манчестер Юнайтед» довольны устранением неопределённости по поводу главного тренера.

«Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии сезона 2023/2024 финишировал на восьмой позиции. При этом команда Эрика тен Хага попала в еврокубки за счёт завоевания кубка Англии.