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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага

12 Июня 2024 • 16:25 Комментировать

Эрик тен Хаг не будет уволен – «Манчестер Юнайтед» решил оставить нидерландца на тренерском мостике. Как стало известно The Telegraph, футболисты команды в большинстве своём удивились решению клуба сохранить тен Хага на должности. Многие игроки «красных дьяволов» были уверены в том, что нидерландского специалиста ждёт увольнение.

В то же время отмечается, что большинство футболистов «Манчестер Юнайтед» довольны устранением неопределённости по поводу главного тренера.

«Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии сезона 2023/2024 финишировал на восьмой позиции. При этом команда Эрика тен Хага попала в еврокубки за счёт завоевания кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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