Сон: «Хочу остаться в «Тоттенхэме», деньги для меня не важны»

Нападающий и капитан лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о своих планах на будущее. Напомним, у нападающего остаётся всего год по контракту с командой Анге Постекоглу.

«Хочу остаться в «Тоттенхэме» и продолжать выкладываться на максимум. У меня всё ещё есть год по контракту. Деньги для меня не важны. Самое главное – продолжать играть в чемпионате, которым я наслаждаюсь. У меня есть незавершённые дела в Премьер-лиге», – заявил Сон в беседе с Daily Mirror.

Напомним, 31-летний Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года, когда перебрался из леверкузенского «Байера». С тех пор кореец провёл за «шпор» 408 матчей, где отметился 162 голами и 84 ассистами.