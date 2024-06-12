Скоулз отреагировал на решение «Манчестер Юнайтед» оставить тен Хага

«Манчестер Юнайтед» решил оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист команды – Пол Скоулз.

«Приятно проснуться от такой новости, хотя я думал, что 0:4 от «Кристал Пэлас» были похожи на конец. Необходимы серьёзные изменения, но, по крайней мере, у нас есть некоторая преемственность, и нам не нужно ждать, пока новые люди освоятся. Болельщики оказали тен Хагу и игрокам невероятную поддержку, и они заслуживают лучшего в следующем сезоне», - написал Скоулз в социальных сетях.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял лишь восьмое место в последнем чемпионате Англии.