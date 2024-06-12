«Челси» принял решение по Колвиллу на фоне интереса «Баварии»

В последнее время слухи связывали защитника Леви Колвилла с мюнхенской «Баварией». Впрочем, «Челси» не планирует продавать 21-летнего футболиста этим летом. Об этом на своих страницах рассказывает Evening Standard.

Леви Колвилл является воспитанником академии «Челси». За первую команду «пенсионеров» защитник провёл 32 официальных матча, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Колвилла в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне «Челси» занял шестое место в Премьер-лиге.