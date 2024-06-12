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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Компани хочет купить в «Баварию» игрока «Ливерпуля»

12 Июня 2024 • 13:11 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может покинуть туманный Альбион и переехать в Германию. Об этом информируют журналисты The Mirror.

По данным источника, заинтересованность в трансфере игрока проявляет мюнхенская «Бавария». Новый главный тренер команды Венсан Компани лично настаивает на подписании 27-летнего центрального защитника.

Трансферная стоимость Гомеса составляет 28 миллионов евро. Трудовое соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до конца июня 2027 года.

В сезоне-2023/2024 Премьер-лиги Джо сыграл 32 встречи, в которых отдал результативную передачу и получил пять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Венсан Компани Джо Гомес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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