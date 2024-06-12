«Манчестер Юнайтед» продвигается в переговорах с тренером

«Манчестер Юнайтед» решил сохранить Эрика тен Хага у руля команды. Более того, владельцы «красных дьяволов» хотят заключить с нидерландским специалистом новый контракт. Компания INEOS хочет полностью доверить тен Хагу спортивный проект.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с тен Хагом. Ожидается, что соглашение будет достигнуто в скором времени.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял лишь восьмое место в Премьер-лиге. При этом «красные дьяволы» выиграли Кубок Англии, поэтому в следующем сезоне они представят страну в Лиге Европы.