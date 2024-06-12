«Ньюкасл» готов продать своего нападающего за 25 миллионов евро

Английский «Ньюкасл» в это трансферное окно будет готов расстаться со своим нападающим Мигелем Альмироном. По информации от Daily Mirror, «сороки» оценивают парагвайского футболиста в 25 миллионов евро.

«Ньюкасл» выслушает предложения по Альмирону и продаст футболиста, если получит хорошие деньги. «Сорокам» желательно продать некоторых игроков, чтобы профинансировать другие трансферы.

30-летний Альмирон завершил минувший розыгрыш Английской премьер-лиги с тремя голами и одной результативной передачей. Зато в кампании 2022/23 парагваец выдал свои лучшие показатели в карьере, отметившись одиннадцатью голами и двумя ассистами.