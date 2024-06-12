Сарри назвал игроков, которые заставили его гордиться

Бывший тренер «Наполи» и лондонского «Челси» Маурицио Сарри назвал футболистов, которые в своё время заставили его гордиться.

«Игроки, которые заставили меня гордиться? Почти все в «Наполи», начиная от Кулибали, заканчивая Мертенсом и Инсинье. В «Челси» это был Эден Азар. Я с ним много спорил, но именно под моим руководством он провёл свой лучший сезон», – цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, последним клубом в карьере Маурицио пока остаётся римский «Лацио», который итальянец покинул в марте. Недавно Сарри заявил, что готов взяться за работу в новом сезоне, но достойных предложений пока нет.