«Челси» уже обсуждает с Дураном условия контракта

Лондонский «Челси» уже обсуждает с нападающим «Астон Виллы» Джоном Дураном условия потенциального сотрудничества. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны пытаются согласовать контракт.

Также источник дал понять, что «Челси» в настоящий момент уже ведёт переговоры с «Астон Виллой» с целью заключить трансфер. 20-летний колумбиец отдаёт предпочтение «Челси», хотя у него есть предложения от итальянских клубов.

Дуран в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 5 забитыми голами в 23 матчах. Джон являлся игроком ротации в «Астон Вилле», которая требует за колумбийца в районе 45 миллионов евро.