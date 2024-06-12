«Барселоне» предложили приобрести полузащитника из АПЛ

Каталонская «Барселона» получила предложение приобрести полузащитника из Английской премьер-лиги. По информации от издания Sport, с «сине-гранатовыми» связались представители Дугласа Луиса из «Астон Виллы».

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» с большой долей вероятности покинет «Астон Виллу» в это межсезонье. Наиболее предметный интерес к футболисту пока проявляет туринский «Ювентус», но сделка ещё далека от завершения.

«Барселона» вряд ли может себе позволить приобрести Дугласа Луиса, ведь «Астон Вилла» требует за бразильца в районе 60 миллионов евро компенсации. «Сине-гранатовые» ищут более бюджетные варианты.