Полузащитник «Бенфики» стал трансферной целью «Ливерпуля»

Опорный полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Невеш стал трансферной целью английского «Ливерпуля». Как сообщает Correio da Manhã, португальский хавбек очень нравится главному тренеру мерсисайдцев Арне Слоту.

Если верить источнику, ожидается, что в ближайшие дни «Ливерпуль» сделает первые шаги для трансфера молодого полузащитника. Отметим, что 19-летний Невеш ранее также находился в шорт-листе у «Манчестер Юнайтед».

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость португальца в 55 миллионов евро. К своим годам Жоау успел провести 7 матчей за национальную сборную Португалии, а в настоящий момент готовится к выступлениям на чемпионате Европы.