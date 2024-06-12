Тен Хаг выбрал нового нападающего для «Манчестер Юнайтед»

Нападающий амстердамского «Аякса» Брайан Броббей может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты ESPN.

В услугах футболиста заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Специалист рассматривает нидерландского форварда в качестве замены французу Антони Марсьялю.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Броббей принял участие в 30 поединках, отметившись 18 голами и восемью ассистами. Трудовое соглашение 22-летнего форварда с «Аяксом» рассчитано до середины 2027 года. Его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.