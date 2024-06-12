Журналист Джейкобс оценил шансы «Челси» на трансфер Хулиана Альвареса

Журналист Бен Джейкобс оценил шансы лондонского «Челси» на покупку нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, который хочет покинуть свою команду в летнее трансферное окно.

«Челси» может побороться за трансфер Хулиана Альвареса, но к сегодняшнему дню клуб не предпринимал никаких действий. Более вероятным смотрится переход Джона Дурана из «Астон Виллы». Ему всего 20 лет и он будет стоить дешевле», – написал Джейкобс в социальных сетях.

24-летний Альварес в прошлом сезоне отметился 11 голами и 9 результативными передачами в Английской премьер-лиге. Дуран записал на свой актив 5 мячей в чемпионате.