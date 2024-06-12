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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» готовит новое предложение по Пальинье

12 Июня 2024 • 10:34 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» готовит новое предложение по трансферу опорного полузащитника лондонского «Фулхэма» Жоау Пальиньи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красная машина» вскоре обратится к «дачникам» с новым предложением.

Ранее «Фулхэм» отклонил предложение «Баварии» в размере 40 миллионов евро. Сообщалось, что английская команда хочет заполучить за 28-летнего португальца в районе 70 миллионов, на что «Бавария» пока не согласна.

Сам Пальинья жаждет переезда на «Альянц Арену» и надеется, что ситуация с его будущим скоро разрешится. Жоау выступает за «Фулхэм» с 2022 года, когда перешёл из лиссабонского «Спортинга».

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Фулхэм Бавария Жоау Пальинья трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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