Анри: «Салиба был лучшим центральным защитником в АПЛ в прошлом сезоне»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал Вильяма Салиба лучшим центральным защитником минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги.

«Я думаю, что Салиба был лучшим центральным защитником в АПЛ в прошлом сезоне. Когда нападающие оказывались в ситуации 1 в 1 против Вильяма, они заранее знали, что не смогут пройти дальше», – сказал Анри в интервью официальному ютуб-каналу АПЛ.

Напомним, Салиба был номинирован на звание лучшего игрока сезона в АПЛ, но награду в конечном итоге получил Фил Фоден из «Манчестер Сити». Англичанин отметился 19 голами и 8 ассистами в чемпионате.