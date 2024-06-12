Морган высмеял решение «Манчестер Юнайтед» по тен Хагу

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал решение руководства «Манчестер Юнайтед» оставить нидерландца Эрика тен Хага на посту главного тренера команды.

«Блестяще!», - написал журналист в социальных сетях, добавив несколько смеющихся эмодзи.

Тен Хаг занимает пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне Английской премьер-лиги «красно-белые» выступили неудачно, финишировав лишь на восьмом месте в турнирной таблице. Манкунианцы смогли скрасить провальный сезон победой в Кубке страны.

Трудовое соглашение наставника с английским грандом рассчитано до конца июня 2025 года.