Иньеста: «Гвардиола разрушил все принципы футбола»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста вспомнил о работе под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.
«Гвардиола был для меня примером для подражания. Только представьте, каково было, когда он стал моим тренером. Его работа в «Барсе» была невероятной, он разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не понравиться, но это действительно так», - передает слова испанца Infosfcb в социальных сетях.
Напомним, что под руководством Гвардиолы «Барселона» трижды становилась чемпионом Испании, а также по два раза выигрывала Лигу чемпионов и Кубок страны.
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