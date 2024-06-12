Иньеста: «Гвардиола разрушил все принципы футбола»

«Гвардиола был для меня примером для подражания. Только представьте, каково было, когда он стал моим тренером. Его работа в «Барсе» была невероятной, он разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не понравиться, но это действительно так», - передает слова испанца Infosfcb в социальных сетях.