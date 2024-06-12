Пиоли уже отклонил предложение от английского клуба

Бывший рулевой «Милана» Стефано Пиоли ответил отказом на предложение из Английской премьер-лиги.

Перед уходом из «Милана» итальянец признался, что учит английский и готовится к новому вызову. По информации журналиста Орацио Аккомандо, этим летом Пиоли уже получал предложение от клуба Премьер-лиги – предполагается, что речь идёт о «Ноттингем Форест». Наставник не проявил интереса, так как надеется найти более привлекательную работу.

Стефано Пиоли возглавлял «Милан» с октября 2019 года. Главным достижением специалиста у руля «россонери» стала победа в Серии А в сезоне-2021/22.

«Ноттингем Форест» финишировал на 17-й строчке в прошедшем розыгрыше АПЛ.