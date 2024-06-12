Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пиоли уже отклонил предложение от английского клуба

12 Июня 2024 • 05:41 Комментировать

Бывший рулевой «Милана» Стефано Пиоли ответил отказом на предложение из Английской премьер-лиги.

Перед уходом из «Милана» итальянец признался, что учит английский и готовится к новому вызову. По информации журналиста Орацио Аккомандо, этим летом Пиоли уже получал предложение от клуба Премьер-лиги – предполагается, что речь идёт о «Ноттингем Форест». Наставник не проявил интереса, так как надеется найти более привлекательную работу.

Стефано Пиоли возглавлял «Милан» с октября 2019 года. Главным достижением специалиста у руля «россонери» стала победа в Серии А в сезоне-2021/22.

«Ноттингем Форест» финишировал на 17-й строчке в прошедшем розыгрыше АПЛ.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ноттингем Форест Стефано Пиоли ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Моуринью назвал топ-сборную, которая не выиграет Евро-2024 Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед»
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону»
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июня
05:41 · Англия. Премьер-лига
Пиоли уже отклонил предложение от английского клуба
05:27 · Чемпионат Европы 2024
Энтони Гордон: «В сборной Англии никогда не было такой конкуренции, как сейчас»
04:08 · Англия. Премьер-лига
Три английских клуба готовы поспорить за форварда «Челси» Брою
02:40 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «ПСЖ» может предложить «Манчестер Сити» за Альвареса
02:03 · Англия. Премьер-лига
Романо назвал ключевую причину решения «Манчестер Юнайтед» оставить тен Хага
01:45 · Англия. Премьер-лига
Семья Вирца поддерживает связь с тремя топ-клубами слухи
00:57 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему в «Манчестер Юнайтед» решили сохранить тен Хага
00:27 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А готов предложить 30 млн евро за Гринвуда слухи
00:18 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» определили судьбу тен Хага 1
00:08 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» близок к подписанию игрока сборной Бразилии
11 Июня
23:37 · Англия. Премьер-лига
Агент Марсьяля: «Антони не будет думать только о деньгах при выборе нового клуба»
23:35 · Англия. Премьер-лига
Романо прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к Майну
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры по нападающему «Астон Виллы»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес рассказал о своём будущем на фоне слухов о «ПСЖ» и «Атлетико»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Вундеркинд Невеш отказался продлевать контракт с «Бенфикой» – игрок интересен топ-клубам
Все новости
Рекомендуем