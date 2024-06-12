Три английских клуба готовы поспорить за форварда «Челси» Брою

Нападающий «Челси» Армандо Броя интересен трём клубам Английской премьер-лиги.

22-летний футболист не проходит в стартовый состав «синих», а недавняя аренда в «Фулхэме» прошла для него неудачно – всего восемь сыгранных матчей и ни одного забитого гола. По распространённым данным, в «Челси» готовы продать Брою нынешним летом, если поступят предложения. Как информирует журналист Экрем Конур, в настоящий момент в числе претендентов на албанца фигурируют сразу три представителя АПЛ – «Саутгемптон», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Армандо Брои в 22 млн евро.