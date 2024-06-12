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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три английских клуба готовы поспорить за форварда «Челси» Брою

12 Июня 2024 • 04:08 Комментировать

Нападающий «Челси» Армандо Броя интересен трём клубам Английской премьер-лиги.

22-летний футболист не проходит в стартовый состав «синих», а недавняя аренда в «Фулхэме» прошла для него неудачно – всего восемь сыгранных матчей и ни одного забитого гола. По распространённым данным, в «Челси» готовы продать Брою нынешним летом, если поступят предложения. Как информирует журналист Экрем Конур, в настоящий момент в числе претендентов на албанца фигурируют сразу три представителя АПЛ – «Саутгемптон», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Армандо Брои в 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Саутгемптон Вулверхэмптон Армандо Броя трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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