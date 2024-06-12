Стало известно, какую сумму «ПСЖ» может предложить «Манчестер Сити» за Альвареса

«Пари Сен-Жермен» всерьёз намерен приобрести нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

Слухи о возможном переходе аргентинца распространились в СМИ на прошлой неделе. Одним из главных претендентов на игрока был назван «ПСЖ», конкуренцию которому, вероятно, составит лондонский «Челси». По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес французского гранда к Альваресу вполне конкретен. Сумма потенциального трансфера, как ожидается, превысит 70 млн фунтов стерлингов (83 млн евро), но точный ценник пока не раскрывается.

В «Манчестер Сити» не планируют расставаться с 24-летним форвардом. Руководство «горожан» попытается убедить футболиста остаться.