Романо назвал ключевую причину решения «Манчестер Юнайтед» оставить тен Хага

Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал новость о решении «Манчестер Юнайтед» продолжить сотрудничество с Эриком тен Хагом.

Возможная отставка нидерландца была одной из самых обсуждаемых тем в английском футболе в последние недели. Вечером вторника стало известно, что увольнение не состоится – владельцы клуба решили, что тен Хаг заслуживает продолжить начатое.

По заявлениям Романо, между наставником и INEOS нет никаких проблем, несмотря на затянувшееся ожидание вердикта. В «Манчестер Юнайтед» особенно оценили вклад тен Хага в развитие Алехандро Гарначо, Кобби Майну и других молодых игроков – этот фактор стал ключевым при принятии решения. В клубе намерены и дальше делать ставку на юные дарования.