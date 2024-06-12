Ведущие европейские клубы продолжают гонку за одной из главных восходящих звёзд мирового футбола – Флорианом Вирцем.

Полузащитник проведёт в «Байере» предстоящий сезон, но следующим летом наверняка покинет ряды «фармацевтов». Согласно информации SportBild, в настоящий момент семья Вирца поддерживает связь с тремя клубами – «Баварией», мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Главным претендентом на 21-летнего футболиста считается «Реал».

«Байер» намерен заработать на продаже Флориана Вирца порядка 150 млн евро. Действующий контракт немецкого атакующего хавбека рассчитан до середины 2027 года.