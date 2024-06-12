Стало известно, почему в «Манчестер Юнайтед» решили сохранить тен Хага

Эрик тен Хаг останется главным тренером «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.

Об этом недавно сообщили различные авторитетные источники. По информации журналиста Рича Фэя, в «Манчестер Юнайтед» были впечатлены работой, проделанной нидерландским наставником в условиях серьёзных трудностей с составом – в клубе понимают, что команда нуждается в усилении в предстоящее трансферное окно.

Кроме того, одним из ключевых факторов, сыгравших за тен Хага, стало выступление «красных дьяволов» в победном финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (2:1). По мнению боссов, в этой встрече был наглядно продемонстрирован потенциал команды под руководством нынешнего тренера.