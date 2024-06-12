Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Оформить подписание 22-летнего игрока пытается «Ювентус», уже согласовавший с англичанином условия контракта. Теперь «бьянконери» предстоит договориться с «Манчестер Юнайтед», над чем в настоящий момент и ведётся работа. По заявлениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Ювентус» предложит за Гринвуда порядка 30 млн евро плюс бонусы. «Красные дьяволы» запрашивают около 50 млн евро, но боссы туринцев уверены, что компромисс будет найден.

В прошедшем сезоне Мэйсон Гринвуд выступал за испанский «Хетафе» на правах аренды, отметившись 10 голами и 6 ассистами в 36 матчах.