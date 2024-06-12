В «Манчестер Юнайтед» определили судьбу тен Хага

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжит работу в клубе.

Такое решение было принято руководством «красных дьяволов» во вторник по итогам затянувшегося анализа прошедшего сезона, докладывает известный инсайдер Дэвид Орнштейн. Более того, если верить источнику, с нидерландским специалистом планируют обсудить продление контракта.

«Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмой строчке в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги, но сумел выиграть Кубок Англии, одолев в финале «Манчестер Сити» (2:1).

Действующий договор Эрика тен Хага рассчитан до лета следующего года.