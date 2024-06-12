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«Ювентус» близок к подписанию игрока сборной Бразилии

12 Июня 2024 • 00:08 Комментировать

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Ювентусе».

Напомним, клубы ведут переговоры по обмену бразильца на Уэстона Маккенни и Самуэля Илинга. По обновлённым данным журналиста Фабрицио Романо, после переговоров, состоявшихся во вторник, стороны приблизились к договорённости. Обсуждения находятся на финальной стадии.

Отмечается также, что «Ювентус» вот-вот согласует условия сотрудничества с самим Дугласом Луисом.

Как сообщалось ранее, «Астон Вилла» заработает в рамках сделки порядка 20 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста сборной Бразилии в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Астон Вилла Дуглас Луис Уэстон Маккенни Самуэль Илинг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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