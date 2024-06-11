Агент Марсьяля: «Антони не будет думать только о деньгах при выборе нового клуба»

Футбольный агент Филипп Ламболей, представляющий интересы бывшего форварда английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, рассказал о будущем своего клиента.

Ранее 28-летний французский игрок покинул «красных дьяволов» на правах свободного агента,

«Мы изучаем различные предложения, и нам потребуется время. Я слышал сообщения о том, что при выборе нового клуба Марсьяль будет руководствоваться только деньгами. Это неправда», — цитирует Ламболея издание The Sun.

В прошлом сезоне Марсьяль провёл за манкунианцев 19 встреч во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами и одним ассистом.

По оценке известно портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.