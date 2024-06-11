Романо прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к Майну

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, возможен ли переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну в «Барселону».

Информация об интересе каталонцев к 19-летней восходящей звезде появилась в понедельник. Как утверждает Романо, слухи не имеют ничего общего с действительностью. Майну не рассматривает возможность перехода ни в один из клубов, включая «Барселону», так как полностью удовлетворён своим положением в «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» считает хавбека одним из важнейших активов.

Действующий контракт Кобби Майну с манкунианцами рассчитан до середины 2027 года.