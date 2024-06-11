«Челси» начал переговоры по нападающему «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран стал одной из главных трансферных целей «Челси».

Лондонский клуб проявлял интерес к колумбийцу ещё в январе, однако приобрести 20-летнего игрока тогда так и не удалось. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, «синие» вновь нацелились на Дурана – переговоры с «Астон Виллой» уже состоялись. Бирмингемцы, в свою очередь, запросили информацию о полузащитнике Коноре Галлахере.

Руководство «вилланов» оценивает стоимость Джона Дурана в 35-40 млн фунтов стерлингов (41-47 млн евро). Интерес к форварду также проявляют клубы из итальянской Серии А, но сам футболист отдаёт предпочтение варианту с переходом в «Челси».