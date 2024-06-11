Хулиан Альварес рассказал о своём будущем на фоне слухов о «ПСЖ» и «Атлетико»

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о своём будущем.

«Я спокоен. Мне комфортно, и я счастлив в «Манчестер Сити». Посмотрим, что произойдёт в будущем», — цитирует футболиста Manchester Evening News.

Ранее приводилась информация, что в услугах Хулиана заинтересованы такие клубы, как «ПСЖ» и лондонский «Челси». Альварес хочет выступать в стартовом составе в новой команде. «Манчестер Сити» пока не готов гарантировать аргентинцу стабильную игровую практику.

К слову, 24-летний Альварес в минувшем розыгрыше чемпионата Англии провёл 36 матчей, где отметился 11 голами и девятью результативными передачами.