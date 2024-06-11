Вундеркинд Невеш отказался продлевать контракт с «Бенфикой» – игрок интересен топ-клубам

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш решил не подписывать новый контракт со своим клубом.

19-летний футболист считается одной из главных восходящих звёзд Европы, поэтому лиссабонский гранд планировал заключить с ним новый договор на улучшенных условиях. По информации Record, сделать это не удалось – Невеш отклонил предложение «Бенфики». Теперь вероятность скорой продажи игрока оценивается выше. Основным претендентом на опорного хавбека уже давно считается «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение Жоау Невеша с «Бенфикой» рассчитано до 2028 года. В прошедшей кампании португалец провёл 55 поединков за столичный коллектив.