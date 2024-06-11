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«Монца» объявила о переходе воспитанника «Манчестер Юнайтед»

11 Июня 2024 • 22:15 Комментировать

Пресс-служба итальянской «Монцы» объявила о переходе бывшего игрока английского «Манчестер Юнайтед» Омари Форсона.

Сообщается, что 19-летний футболист пополнил «Монцу» на правах свободного агента. Трудовой договор с хавбеком молодёжной сборной Англии рассчитан до июня 2028 года.

К слову, воспитанник манкунианцев провёл 14 матчей за молодёжные национальные команды Англии.

Что касается «Монцы», то клуб по итогам прошлого сезона финишировал на 12-й позиции турнирной таблицы первенства Италии, заработав 45 баллов.


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Манчестер Юнайтед Монца Омари Форсон ещё теги
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