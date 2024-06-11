Парти интересен клубам из Саудовская Аравии

Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти интересен клубам из Саудовской Аравии. Журналист Эд Ааронс сообщает, что ганец с большой долей вероятности покинет «Эмирейтс» в летнее трансферное окно.

Источник также добавил, что «Арсенал» может летом расстаться с полузащитниками Эмилем Смитом-Роу и Рейссом Нельсоном. Клуб к тому же будет готов выслушать предложения по трансферу нападающего Эдди Нкетиа.

Напомним, Томас перебрался в лондонский «Арсенал» летом 2020 года из мадридского «Атлетико» за сумму компенсации в районе 40 миллионов евро. С тех пор 30-летний ганец выиграл с командой всего один трофей – Суперкубок Англии.