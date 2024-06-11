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«Фулхэм» повесил ценник на Пальинью, которого хочет «Бавария»

11 Июня 2024 • 14:14 Комментировать

Лондонский «Фулхэм» повесил ценник на опорного полузащитника Жоау Пальинью, который является трансферной целью мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Доминика Смита, «дачники» требуют 71 миллион евро за своего полузащитника.

Как сообщает источник, «Бавария» уже успела предложить за 28-летнего хавбека в районе 36 миллионов евро, но «Фулхэм» мгновенно ответил отказом. Мюнхенцы хотят заплатить за Пальинью максимум 45 миллионов, но англичане настаивают на 71 миллионе.

Напомним, ранее сообщалось, что Пальинья согласовал условия личного контракта с «Баварией». Жоау мог перебраться в Мюнхен ещё прошлым летом, но сделка сорвалась в последний момент.

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Фулхэм Бавария Жоау Пальинья трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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