Тен Хаг разочарован руководством «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг разочарован действиями руководства, которое до сих пор не приняло решение по будущему наставника. По информации от The Telegraph, нидерландский специалист опасается, что неопределённость с его будущим может повлиять на летнюю трансферную кампанию.

Тен Хаг считает, что нынешняя ситуация в команде ставит под угрозу весь следующий сезон, к которому «Манчестер Юнайтед» необходимо как следует подготовиться путём приглашения необходимых новичков.

Ранее сообщалось, что тен Хаг всё ещё может быть уволен. На его место «Манчестер Юнайтед» рассматривает различных специалистов, но приоритетного кандидата ещё нет.