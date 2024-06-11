Альварес решил, где хочет продолжить карьеру

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес уже несколько месяцев назад решил, что хочет покинуть свою команду. По информации от The Athletic, аргентинец хотел бы выступать за мадридский «Реал», но этим летом трансфер точно не состоится, так как «королевский клуб» полностью укомплектовал атаку на следующий сезон.

Отмечается, что в услугах Хулиана заинтересованы такие клубы, как «ПСЖ» и лондонский «Челси». Альварес хочет выступать в стартовом составе в новой команде. «Манчестер Сити» пока не готов гарантировать аргентинцу стабильную игровую практику.

24-летний Альварес в минувшем розыгрыше чемпионата Англии провёл 36 матчей, где отметился 11 голами и 9 результативными передачами.