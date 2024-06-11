Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» может произойти смена главного тренера команды после неудачного сезона. Руководство «красных дьяволов» пока не определилось с преемником Эрика тен Хага.

По сообщениям Hitc, легенда манкунианского клуба Алекс Фергюсон считает, что пост рулевого команды должен занять аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Тренер в конце минувшего сезона был уволен с поста наставника лондонского «Челси». Фергюсон провел встречу с владельцем «МЮ» Джимом Рэтклиффом и посоветовал ему пригласить Почеттино.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги «красные дьяволы» заняли лишь восьмое место.

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